وزارة الأوقاف اليمنية تعلن أسماء الوكالات المعتمدة وأسعار برامج موسم الحج

الإثنين 23 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 480

أعلن قطاع الحج والعمرة بوزارة الاوقاف والارشاد، اليوم، عن الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج لموسم ١٤٤٣هـ وعددها 151 وكالة.

واشارت الوزارة في بيان لها، الى قائمة بأسعار وبرامج موسم الحج، والتي جاءت بإجمالي مبلغ (12820) ريال سعودي..لافتة إلى أن ارتفاع كلفة الحج ناتج عن زيادة أجور الشركات العاملة في ترتيب الخدمات للحجاج في الأراضي المقدسة..

مؤكدة حرصها على ممارسة دورها الإشرافي والرقابي على سير أعمال الحج. كما حذرت الوزارة، عموم المواطنين، من دفع أي مبالغ إضافية عن المبلغ المحدد في الإعلان أو التعامل مع السماسرة أو الوكالات الوهمية وغير المعتمدة، التي لم يشملها إعلان الحج الصادر عن قطاع الحج والعمرة وإبلاغها عن أي مخالفة أو تجاوز عبر ديوانها العام بالعاصمة المؤقتة عدن، أو قطاع الحج والعمرة، أو عبر الإيميل وصفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.