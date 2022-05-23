رغم الهدنة.. مليشيا الحوثي تواصل قصف القرى الآهلة بالسكان وقوات الجيش تسقط صاروخ جنوبي مأرب

الإثنين 23 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها العسكرية للهُدنة الأممية التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل الماضي.



وقالت مصادر عسكرية، إن مليشيا الحوثي واصلت مساء أمس وصباح اليوم، قصف أحياء آهلة بالسكان بالقذائف المدفعية جنوبي مأرب (شمال شرق اليمن).



وأوضحت المصادر أن المليشيا شنت قصفاً مكثفاً على الأحياء السكنية في منطقة "ملعا" بمديرية حريب جنوب مأرب.



في الأثناء أفادت مصادر عسكرية، بإسقاط دفاعات الجيش صاروخ من صنع إيراني تابع للحوثيين في الجبهة الجنوبية.



وأمس الأحد أعلن الجيش الوطني، رصد 80 خرقاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال 24 ساعة في مختلف الجبهات من بينها 11 خرقاً في جبهات مأرب.