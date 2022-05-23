برعاية الشدادي.. مأرب تعلن إفتتاح دورة لتأهيل المتطوعات المشاركات بحملة التوعية بمخاطر فيروس كورونا

الإثنين 23 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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افتتح مدير عام مكتب الصحه العامة والسكان بمحافظة مارب الدكتور عبدالعزيز الشدادي برنامج الدورات التدريبة الخاصة بتأهيل المتطوعات المشاركات في حملة التوعية الميدانية حول فيروس كورونا بمديرية مدينة مأرب والوادي.

ومدغل ورغوان وحريب وتهدف الدورات إلى تدريب وتأهيل (300) متطوعة مشاركة في حملة التوعية الصحية الميدانية في القرى والمناطق ومخيمات النازحين في مديرية المدينه والوادي ومدغل ورغوان و حريب عن كيفية إدارة هذه الحملة وإعداد الخطط وآلية العمل والرفع بالتقارير ..

وخلال افتتاح الدورة للمتطوعات من مديرية المدينه أكد مدير عام الصحة اهمية تنفيذ مثل هذه الحملات التوعوية ونشر التثقيف الصحي وتعزيز الوعي المجتمعي حول الكثير من الأوبئة والأمراض الفتاكة، وفي مقدمتها فيروس كورونا لحماية أفراد المجتمع ولاسيما في مخيمات النازحين من تلك الأوبئة والأمراض المعدية والحميات المنتشرة.

فيما أوضح مدير الرعايه الصحيه الأولية ناصر السعيدي ومسؤل الاعلام الصحي زياد الراعي أن الحملة التي تمولها منظمتي اليونيسيف والصحه العالميه وينفذها المكتب بالتعاون مع المركز الوطني للإعلام والتثقيف الصحي ، تستهدف على مدى شهرين أكثر من (100) ألف أسرة وتهدف لتوعية بخطورة فيروس كورونا وطرق ووسائل الوقاية منه، وأهمية أخذ اللقاح لحمايتهم من هذا الوباء القاتل.

ستتضمن حملة التوعيه العديد من الأنشطة الميدانية، منها توزيع بروشورات توعويه وملصقات وتنفيذ جلسات توعويه من قبل المتطوعين والمتطوعات واوضح الدكتور نبيل الشرعبي وعزيزالبيحاني مدربا الدوره أنه وعلى مدى أسبوع سيتم استكمال برنامج التدريب للجميع المتطوعات المشاركات في هذه الحمله.

حضر الافتتاح احمد العبادي نائب مدير عام الصحة والدكتور عادل العبسي وابوالغيث غالب مستسارا منظمة اليونيسف.