قائد قوات التحالف يعد ”عيدروس الزبيدي“ بـ”إسناد الجيش في مختلف المحاور القتالية“

الإثنين 23 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكدت قوات التحالف العربي، الإثنين، استعدادها لإسناد قوات الجيش الوطني في مختلف المحاور القتالية لمواجهة جماعة الحوثيين في جميع المحاور باليمن.

جاء ذلك، خلال لقاء قائد قوات التحالف العربي اللواء الركن يوسف خير الله الشهراني، بعضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عيدروس الزبيدي.

وقال "الشهراني" إن قوات التحالف تؤكد استعدادها لتنفيذ المهام في إسناد القوات العسكرية في مختلف المحاور القتالية في البلاد.

وبحسب موقع "الانتقالي" الرسمي، فان الجانبين استعرضا أوضاع المحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها والموقف العسكري في مختلف جبهات القتال.

وبدوره، أكد "عيدروس الزبيدي" أن بلاده ستظل حليفا وشريكا أساسيا مع دول التحالف في حماية أمن المنطقة ومحاربة التمدد الإيراني الذي تقوده جماعة الحوثيين، حد قوله.