أوكرانيا تصدر حكما قضائيا هو الأول من نوعه ضد جندي روسي

الإثنين 23 مايو 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قضت محكمة أوكرانية، الاثنين، بالسجن مدى الحياة، على جندي روسي متهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا،في محاكمة هي الأولى من نوعها.

وقال محام إن الجندي الروسي المدان بارتكاب جريمة حرب سيستأنف الحكم.

وكان فاديم شيشيمارين (21 عاما) الذي أقر بذنبه في قتل رجل يبلغ 62 عاما في شمال شرقي أوكرانيا في 28 شباط/فبراير، قد طلب "الصفح" الخميس من أرملة المدني الأوكراني الذي قُتل، خلال جلسة استماع في محكمة في كييف.

من جانبه، أكد الكرملين أنه ليس لديه معلومات بشأن جندي روسي يحاكم في أوكرانيا في أول قضية متعلقة بجرائم حرب، منذ أن بدأت الحرب الروسية على الجارة الغربية، واتهم كييف بتلفيق اتهامات من هذا النوع تستهدف روسيا.

وقال ديمتري بيسكوف "ليس لدينا أي معلومات حتى الآن. وإمكانية مساعدة (المتهم) محدودة جداً في ظل غياب التمثيل الدبلوماسي"، معتبرا أن التهم العديدة بارتكاب جرائم حرب والتي تستهدف الجيش الروسي كانت "مزيفة أو مدبرة".