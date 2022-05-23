إيران تنشر معلومات جديدة حول اغتيال «حسين صياد» أحد أبرز قادة الحرس الثوري وسط طهران

الإثنين 23 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اتهم المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، الاثنين، إسرائيل بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الحرس الثوري حسين صياد خدائي، أمس.

وقال في بيان نقلته وكالة أنباء فارس: "سينالون جزاءهم".

من جانبه قال أمين مجلس أمن البلاد ومساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية مجيد ميرأحمدي، إن تل أبيب تقف وراء تنفيذ عملية اغتيال خدائي، وفق ما نقلته وكالة "إرنا".

وقال أحمدي إن "المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة يجب أن يكونوا منتظرین لتلقي صفعة قاسیة من إیران، لأن انتقامنا سيكون قاسياً لدرجة سيجعل المجرمين نادمين على أفعالهم".

وربطت الاستخبارات الإيرانية اغتيال ضابط في الحرس الثوري الإيراني، وسط العاصمة طهران، أمس الأحد، بخلية جواسيس إسرائيلية.

فقد أوضحت الاستخبارات أن هناك علاقة بين اغتيال العقيد صياد خدائي، والكشف عن خلية إسرائيلية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

وكانت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، أكدت مقتل العقيد خدائي، وذلك في بيان نشرته اليوم.

وأضاف البيان أن الضابط القتيل تعرض لإطلاق نار في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرق العاصمة.

وكشف أنه قتل بـ 5 رصاصات أطلقت عليه من دراجة نارية يقودها مجهولان في شارع "مجاهدي الإسلام" بالعاصمة بالقرب من منزله.

فيما أفادت مصادر أخرى أن خدائي ينتمي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وسبق له أن شارك بالمعارك في سوريا.

وأشارت إلى أن زوجته عثرت عليه غارقا بدمائه وأبلغت عن الحادث.