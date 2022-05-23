عاد للتو من دورات طائفية حوثية.. أب يعذب ابنته «الطفلة» حتى الموت ويلقي باللوم على زوجته

الإثنين 23 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-بلقيس

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أفادت مصادر محلية واعلامية متطابقة، بأن مواطنا عاد للتو من دورات طائفية حوثية؛ أقدم على تعذيب ابنته (الطفلة) حتى الموت.

وفي التفاصيل توفيت طفلة، عمرها عام ونصف فقط، بعد تعرضها للتعذيب على يد والدها في مديرية كشر وسط محافظة حجة(غرب اليمن) وفقا للمصادر.

وتقول المصادر أن علي المقري، وهو والد الطفلة، كان قد تخرّج من دورات ثقافية طائفية تنظمها المليشيات.

واتهم والد الطفلة، زوجته بالتسبب بمقتل ابنتهم، دون مزيد من التفاصيل.

وغالبا ما تشهد اليمن حوادث مشابهة كإنعكاس مباشر لوضع الحرب التي تشهدها البلاد منذ سنوات، والتعبئة التي يتعرض لها من يلتحقون بدورات الحوثيين.