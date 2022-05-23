أوكرانيا تصدر حكما قضائيا هو الأول من نوعه ضد جندي روسي إيران تنشر معلومات جديدة حول اغتيال «حسين صياد» أحد أبرز قادة الحرس الثوري وسط طهران عاد للتو من دورات طائفية حوثية.. أب يعذب ابنته «الطفلة» حتى الموت ويلقي باللوم على زوجته احصائية بعدد من تعرضوا للإختطاف وهم في طريقهم من والى مدينة تعز المحاصرة شاهد صور لملعب مأرب الرياضي الذي يحتضن معسكر منتخبنا الوطني للشباب وكيف استقبلتهم السلطة المحلية بايدن يوجه رسالة صارمة للصين ويهدد بالتدخل دفاعا عن تايوان بايدن يكشف عن شراكة اقتصادية جديدة في آسيا والمحيط الهادئ تفاصيل رسالة دعم مهمة من السعودية لروسيا إسرائيل تصدر حكمها أنهائي على 5 من أسرى نفق الحرية محادثات يمنية في عمّان برعاية أممية لاستكمال بنود الهدنة
أفادت مصادر محلية واعلامية متطابقة، بأن مواطنا عاد للتو من دورات طائفية حوثية؛ أقدم على تعذيب ابنته (الطفلة) حتى الموت.
وفي التفاصيل توفيت طفلة، عمرها عام ونصف فقط، بعد تعرضها للتعذيب على يد والدها في مديرية كشر وسط محافظة حجة(غرب اليمن) وفقا للمصادر.
وتقول المصادر أن علي المقري، وهو والد الطفلة، كان قد تخرّج من دورات ثقافية طائفية تنظمها المليشيات.
واتهم والد الطفلة، زوجته بالتسبب بمقتل ابنتهم، دون مزيد من التفاصيل.
وغالبا ما تشهد اليمن حوادث مشابهة كإنعكاس مباشر لوضع الحرب التي تشهدها البلاد منذ سنوات، والتعبئة التي يتعرض لها من يلتحقون بدورات الحوثيين.