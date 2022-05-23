احصائية بعدد من تعرضوا للإختطاف وهم في طريقهم من والى مدينة تعز المحاصرة

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كشفت رابطة حقوقية في اليمن عن ارتكاب مليشيات الحوثي، انتهاكات كبيرة طالت مواطنين مسافرين في الطرق المؤدية من والى مدينة تعز.
حيث قالت رابطة أمهات المختطفين انها وثقت منذ بداية الحرب تعرض مالا يقل عن 417 مواطناً للاختطاف في نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي التي تحاصر مدينة تعز من اتجاهات متعددة.
ولم تلتزم مليشيا الحوثي بما جاء في نص اتفاق الهدنة المعلن عنها بداية ابريل وتنتهي مطلع الشهر القادم.
وتضمنت بنود الهدنة الى جانب تسيير رحلات من والى مطار صنعاء ودخول سفن النفط الى ميناء الحديدة، فتح الطرقات الى تعز المحاصرة منذ سنوات.،وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.