شاهد صور لملعب مأرب الرياضي الذي يحتضن معسكر منتخبنا الوطني للشباب وكيف استقبلتهم السلطة المحلية

الإثنين 23 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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يعسكر منتخبنا الوطني للشباب،منذ أيام، في مدينة مأرب، استعدداد لبطولة غرب آسيا وتصفيات كأس آسيا للشباب.

وعصر يوم الخميس الماضي انطلق على ملعب مأرب الرياضي المعسكر التدريبي الداخلي للمنتخب الوطني للشباب.

وشهد المران الأول - بحسب المنسق الاعلامي للمنتخب- تمارين خفيفة لفك عضل اللاعبين نتيجة إرهاق السفر والمسافة الطويلة التي قطعوها حتى الوصول إلى مكان إقامة المعسكر.

وفي مستهل المران الأول تحدث المدير الإداري للمنتخب الكابتن عبدالرحمن عقيل عن عزم الجهاز الفني والإداري على العمل بوتيرة عالية واستغلال المعكسر الداخلي للوصول للجاهزية المطلوبة قبيل خوض غمار منافسات بطولة غرب آسيا وتصفيات كأس آسيا للشباب.

من جانبه رحب مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمأرب علي حشوان ببعثة ولاعبي المنتخب الوطني للشباب في المحافظة ناقلا لهم تحيات السلطة المحلية ومؤكداً علي تقديم كافة التسهيلات والخدمات لإنجاح المعكسر التدريبي.

حضر المران التدريبي الأول رئيس فرع إتحاد كرة القدم بالمحافظة صالح الحواني ومدير ملعب مأرب الرياضي محمد عبدالناصر وأمين عام نادي سد مأرب ماجد شعلان.