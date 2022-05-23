تفاصيل رسالة دعم مهمة من السعودية لروسيا

الإثنين 23 مايو 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الرياض تأمل في التوصل إلى اتفاق مع "أوبك +" يشمل روسيا، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل اتفاقية جديدة.

وقال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الرياض تأمل في "التوصل لاتفاق مع "أوبك+" يشمل روسيا".

وأشار الوزير إلى أنه وسط حالة عدم الاستقرار في السوق، من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل الاتفاقية الجديدة، لكن "أوبك+" ستزيد الإنتاج "إذا كان هناك طلب".

ونوه إلى أن السياسة لا ينبغي أن تتدخل في عمل "أوبك +"، ومع ذلك، للقضاء على المشاكل في مجال الإنتاج وتكرير النفط، يجب على الحكومات تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة