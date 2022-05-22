محمد صلاح يحصد جائزة أفضل صانع أهداف بالبريميرليغ

الأحد 22 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حصد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول وقائد المنتخب المصري، لقب أفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي، بعد ختام منافسات المسابقة التي انتهت بحسم مانشستر سيتي وتتويجه بلقب «البريميرليج»، لموسم 2021-2022.

وحقق محمد صلاح لقب أفضل صانع أهداف، بعدما نجح في صناعة 13 هدفا في البطولة، التي شهدت منافسة قوية من الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، زميله في ليفربول، الذي صنع 12 هدفا، بجانب جارود بوين، لاعب وسط أستون فيلا، بالعدد ذاته.

وشارك محمد صلاح خلال مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، وسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول، لكنه لم يكن كافيا لإنقاذ الريدز من خسارة اللقب.

ونجح محمد صلاح منذ انضمامه لصفوف ليفربول في صيف عام 2017، في صناعة 47 هدفا محتلا المركز 51 في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج، متساويا مع سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق، وجاري ماك أليستر، اللذان سجلا 47 هدفا أيضا.

وصنع محمد صلاح في أول مواسمه 2017/2018 مع ليفربول، 10 أهداف، قبل أن يصنع 8 في الموسم التالي، و10 خلال موسم 2019/2020، قبل أن يتراجع في الموسم الماضي ويصنع 5 أهداف، وأحرز هذا الموسم 13 هدفا، هذا بجانب هدف بقميص تشيلسي.

وحصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد فوز مثير على حساب ضيفه أستون فيلا بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد.

وتأخر السيتي بهدفين دون رد، قبل أن يعود في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة بـ3 أهداف، سجلهم رودري وإلكاي جوندوجان (ثنائية)، ليحافظ على الصدارة برصيد 93 نقطة، ويخطف لقب البطولة.