آخر الاخبار

خبر غير سار من واتساب.. لمستخدمي هذه الهواتف كويكب ضخم يتجه نحو الأرض محمد صلاح يحصد جائزة أفضل صانع أهداف بالبريميرليغ غرق بدمائه.. شاهد عقيد إيران القتيل برفقة سليماني من أين انطلق جدري القرود إلى كل العالم.. السر ينكشف مع المريض “رقم صفر” عملية اغتيال تخترق الحرس الثوري بالتزامن مع اعتقال شبكة جواسيس.. ماذا يحدث في إيران؟ الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن وفيات مرض جدري القرود التحالف الوطني يدعو إلى ”تصحيح مسار الوحدة“ وتوحيد الصفوف لاستعادة الدولة أول قرارات محمد بن زايد الإطاحة بعدد من المسؤولين وتغيير المنظومة التعليمية مفاجئات جديدة يكشف عنها تطبيق وتس اب لمستخدميه

الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن وفيات مرض جدري القرود

الأحد 22 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 442

 

أعلنت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بمرض جدري القردة ارتفعت إلى 92 ، مؤكدة عدم تسجيل أية وفيات نتيجة لذلك.

 

وأوضحت أنه بحلول يوم 21 مايو، تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن 92 حالة للمرض تم تأكيدها في المختبر، من 12 دولة من البلدان المشاركة غير الموبوءة.

 

وأكدت المنظمة أنه "حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بهذا المرض".

 

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا ترتبط حالات جدري القرود المبلغ عنها بالسفر إلى المناطق الموبوءة.

إقراء أيضاً
غرق بدمائه.. شاهد عقيد إيران القتيل برفقة سليماني
من أين انطلق جدري القرود إلى كل العالم.. السر ينكشف مع المريض “رقم صفر”
عملية اغتيال تخترق الحرس الثوري بالتزامن مع اعتقال شبكة جواسيس.. ماذا يحدث في إي
أول قرارات محمد بن زايد الإطاحة بعدد من المسؤولين وتغيير المنظومة التعليمية
اغتيال أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران
قائد الجيش الأمريكي يتوعد روسيا.. والصين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس