الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن وفيات مرض جدري القرود

الأحد 22 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بمرض جدري القردة ارتفعت إلى 92 ، مؤكدة عدم تسجيل أية وفيات نتيجة لذلك.

وأوضحت أنه بحلول يوم 21 مايو، تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن 92 حالة للمرض تم تأكيدها في المختبر، من 12 دولة من البلدان المشاركة غير الموبوءة.

وأكدت المنظمة أنه "حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بهذا المرض".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا ترتبط حالات جدري القرود المبلغ عنها بالسفر إلى المناطق الموبوءة.