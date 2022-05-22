التحالف الوطني يدعو إلى ”تصحيح مسار الوحدة“ وتوحيد الصفوف لاستعادة الدولة أول قرارات محمد بن زايد الإطاحة بعدد من المسؤولين وتغيير المنظومة التعليمية مفاجئات جديدة يكشف عنها تطبيق وتس اب لمستخدميه الوزير ”بحيبح“ يشارك في الدورة 57 لمجلس وزراء الصحة العرب اغتيال أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران وقفة احتجاجية أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بإنهاء حصار تعز اليمنية ”بوتين“ يعد ”رشاد العليمي“ بدعم روسي ويؤكد ان ”تسوية الأزمة اليمنية لن يكون الا بحوار وطني واسع بمشاركة كل القوى الرئيسية“ قائد الجيش الأمريكي يتوعد روسيا.. والصين شاهد كيف تحولت مذيعات الفضائيات الأفغانية بعد حكم حركة طالبان مباحثات إسرائيلة قطرية بخصوص مونديال قطر
دعا التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الأحد، إلى تصحيح مسار الوحدة وتوحيد الصفوف نحو استعادة الدولة وبنائها على أسس حديثة.
جاء ذلك في بيان للتحالف الوطني بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين، لإعلان الوحدة اليمنية، في 22 من مايو 1990م.
وقال البيان إن "يوم إعادة اللحمة اليمنية التي عملت الإمامة المتخلفة والاستعمار البغيض على تمزيقها لعقود؛ مثلت عهداً جديداً من التاريخ اليمني، واقترنت بها شموس الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية".
وأضاف، أن ما تحقق يوم الثاني والعشرين من مايو 1990 إنما هي وحدة شعب واحد، ظل متطلعاً لعقود إلى إعادة وحدته التي تحققت بإرادة المناضلين جنوباً وشمالاً.
وأكد أن "ما اعترى النظام السياسي بعد قيام الوحدة من سلبيات لا يمكن تحميل الوحدة كمبدأ وقيمة، وإنما توجب على كل وطني مخلص تصحيح المسار وتوحيد الصفوف نحو استعادة الدولة وإعادة بنائها على أسس مدنية اتحادية حديثة، وفق ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني الشامل".
وتابع "يأتي الاحتفال بهذه المناسبة في ظل تحولات سياسية شهدتها منظومة الشرعية وفق مشاورات الرياض، وبهذا الصدد تجدد أحزاب التحالف الوطني دعمها لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي".
وأشاد البيان، بما تم إنجازه من عودة قيادات الدولة إلى أرض الوطن، مضيفا "وها هي العاصمة المؤقتة عدن تحتضن اليوم القيادة السياسية للبلاد، والحكومة ومؤسسات الدولة، لتبدو أكثر تألقاً، كما احتضنت ذلك الإعلان التاريخي لقيام الجمهورية اليمنية، وكما احتضنت لعقود طويلة قادة الحركة الوطنية ومناضليها من شمال الوطن وجنوبه" .
وأشار إلى أنه في "هذه المرحلة الحاسمة وشعبنا اليمني يواجه تحدي مليشيا الحوثي وما تحمله من مشروع يهدد الكيان الوطني والهوية اليمنية والقومية العربية، ما يعزز أواصرنا ويرسخ وحدتنا، ويجعلنا أكثر تماسكاً أمام المخاطر المحدقة بوطننا وشعبنا وهويتنا وأمننا القومي".