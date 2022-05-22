اختتام دورة استمرارية الاعمال لمستفيدي مشروع تعزيز المرونة الاقتصادية بمديرية غيل باوزير

الأحد 22 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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أختتمت فعاليات الدورة التدريبية الخاصة استمرارية الأعمال للمستفيدين من مشروع تعزيز الصمود المؤسسي والتي استفاد منها ١٣ مستفيد من اصحاب معامل الحناء والجمعيات الزراعية بمديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت.

وتأتي فعالية الدورة ضمن مشروع تعزيز الصمود الإقتصادي لأصحاب الحيازات الصغيرة - بمحافظة حضرموت وبتمويل من الاتحاد الأوربي UNDP وتنفيذ وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS وبالتنسيق مع معهد التنمية للتدريب والتاهيل.

بدوره أشاد مدير عام مديرية غيل باوزير سالم عبدالله العطيشي اثناء زيارته لمركز الدورة على الجهود المبذولة من قبل وكالة تنمية المنشات الصغيرة والأصغر بإقامة مثل هذه المشاريع التي تساعد في تحسين المعيشه لدى الاسر من خلال تطوير اعمالهم ومشاريعهم .

من جانبه أكد ضابط المشروع ماهر خان بأن المشروع أستهدف عدد ٤ مديريات منها غيل باوزير وذلك في منتج الحناء و مديرية الشحر في مجال الصناعات السمكية ومديرية تريم في منتج التمور ومديرية القطن في منتج العسل حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من ٥٠ مستفيد من محافظة حضرموت

وأضاف خان بأن المشروع يهدف ايضا في تعزيز مرونة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك دعم المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة والتي سوف يمكنهم المشروع من الوصول إلى الاسواق وتعزيز الروابط بين المنتجين والأسواق.

وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات التقديرية للمتدربين المشاركين بالدورة .

حضر فعاليات أختتام الدورة المهندس محمد باوزير مسؤول المتابعة والتقيم بوكالة تنمية المنشات الصغيرة والاصغر بالمكلا.