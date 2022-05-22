الوزير ”بحيبح“ يشارك في الدورة 57 لمجلس وزراء الصحة العرب

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شارك وزير الصحة العامة والسكان اليمني، الدكتور قاسم بحيبح، في الدورة 57 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في جنيف.
وتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
كما تضمن مناقشة أنشطة الصندوق العربي للتنمية الصحية والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، ترتيبات تنظيم مؤتمر ومعرض عربي ألماني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
وشهدت الدورة مناقشة مشروع استراتيجية عربية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة 2022- 2030.
حضر من الجانب اليمني إلى جانب وزير الصحة العامة والسكان كلا من السفير والمندوب الدائم لبلادنا الدكتور علي محمد مجور، والدكتور عبدالقادر الباكري المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.