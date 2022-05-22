اغتيال أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران

الأحد 22 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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اغتيل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار عليه في شرق طهران الأحد، وفق ما أفادت وكالة “إرنا” الرسمية.

وأوردت الوكالة أن “صياد خدائي، أحد المدافعين عن الحرم، اغتيل بإطلاق نار من قبل شخصين على دراجة نارية في شارع مجاهدين إسلام في طهران”.

ويستخدم الإعلام الرسمي الإيراني عبارة “مدافع حرم” للإشارة إلى أفراد الحرس الثوري الذين قاموا بمهام في سوريا والعراق..

وأكد الحرس الثوري في بيان نشر على موقعه الإلكتروني “سباه نيوز” أن خدائي هو ضابط برتبة عقيد. ودان الحرس عملية “إرهابية” استهدفت خدائي يقف خلفها عناصر على ارتباط بـ”الاستكبار العالمي”، وهي العبارة التي تستخدمها سلطات الجمهورية الإٍسلامية للإشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، وفي مقدمتهم إسرائيل.

وأكد الحرس في بيانه فتح تحقيق لتحديد هوية “المعتدي أو المعتدين”. ووفق “إرنا”، وقع الاغتيال قرابة الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:30 ت غ) لدى عودة خدائي إلى منزله.

ونشرت الوكالة صورا تظهر شخصا مضرّجا بالدماء وقد انحنى رأسه إلى الأسفل، وهو جالس إلى مقعد السائق في سيارة بيضاء اللون. وبدا زجاج النافذة البعيدة عن السائق محطما وأشارت “إرنا” إلى أن خدائي تعرض لإطلاق خمس رصاصات عليه.

من جهتها، أفادت وكالة “تسنيم” أن خدائي كان “على مقربة من منزله” لدى تعرضه للاغتيال، مشيرة إلى أن “زوجته كانت أول من عثر على جثته”.

جاء ذلك بالتزامن مع اكتشاف الحرس الثوري الإيراني أعضاء من شبكة جهاز المخابرات الإسرائيلي وإلقائه القبض عليهم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد.

وقالت خدمة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان “بتوجيه من جهاز المخابرات التابع للنظام الصهيوني، حاولت الشبكة سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة والخطف وانتزاع اعترافات ملفقة من خلال شبكة من البلطجية”.