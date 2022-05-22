وقفة احتجاجية أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بإنهاء حصار تعز اليمنية

الأحد 22 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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نفذ العشرات من النشطاء اليمنيون، الأحد، وقفة احتجاجية أمام محكمة العدل الدولية في هولندا، وذلك للمطالبة بإنهاء حصار الحوثيين لمدينة تعز وفتح الطرقات.

ورفع المحتجون علم اليمن في ذكرى الوحدة اليمنية، ولافتات تندد باستمرار الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز، معتبرين ذلك جريمة إنسانية.

وطالب المحتجون، من المجتمع الدولي بمحاسبة الحوثيين، والضغط على الجماعة لفتح الطرقات أمام حركة التنقل ووصول الإمدادات والمساعدات للسكان.

‏وتزامنت الوقفة الاحتجاجية في هولندا، مع وقفة احتجاجية لأبناء مدينة ‎تعز في المنفذ الغربي على خط التماس المغلق من الحوثيين منذ سبع سنوات، وذلك للمطالبة برفع الحصار على المدينة والتنديد بخذلان ‎المجتمع الدولي والأمم المتحدة لقضية حصار تعز.

وأطلقت 22 منظمة حقوقية، بدعوة من المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)؛ اليوم الأحد، حملة إلكترونية لرفع الحصار عن مدينة تعز اليمنية التي يحاصرها الحوثيون منذ سنوات.

ويسعى المركز والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية في هذه الحملة الموسومة بـ #ارفعواالحصارعن_تعز، إلى خلق رأي عام ضاغط على الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المشهد اليمني لإلزام جماعة الحوثي برفع الحصار عن تعز، وفتح المنافذ وسحب القناصة والمدفعية وقاذفات الصواريخ من محيط المدينة، والكشف عن خرائط وحقول الألغام في المناطق المأهولة والطرقات.

كما تعمل الحملة على إنتاج حراك شعبي مقاوم لحالة الحصار، وتنظيم المجتمع لمواجهة الانتهاكات التي تطال أفراده وفئاته.