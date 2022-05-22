قائد الجيش الأمريكي يتوعد روسيا.. والصين

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هدّد رئس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، كلا من الصين وروسيا، في حال استمرتا في مساعيهما لـ"تغيير النظام العالمي"، بحسب قوله.
وقال ميلي خلال حضوره حفل تخرج بالأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت بولاية نيويورك: "نحن نواجه الصين وروسيا، اللتين تحاولان تغيير النظام في العالم القائم على القانون".
وتابع محذرا: "رغم التحديات التي تواجهنا، فإن الجيش الأمريكي هو أقوى جيش منذ 70 سنة". مارك ميلي، قال إن "الحروب القادمة ستكون معقدة بشكل كبير، حيث تستخدم فيها تقنيات متطورة".
اللافت أن تصريحات ميلي تأتي بعد يومين فقط من اتصاله هاتفيا بنظيره الروسي فاليري غيراسيموف، والأمريكي مارك ميلي، الخميس، هو الأول من نوعه بينهما منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الاتصال "جاء بمبادرة من الولايات المتحدة"،
وناقش خلاله المسؤولان "الوضع في أوكرانيا وعددا من قضايا الاهتمام المشترك". وفي 13 أيار/ مايو الجاري، جمع اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأمريكي لويد أوستن، لأول مرة منذ بدء النزاع الحالي في أوكرانيا