عاجل طائرة أممية تقل وفدا حوثيا إلى الأردن لمناقشة فتح طرقات تعز

الأحد 22 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت المليشيات الحوثية اليوم الأحد مغادرة ما اسموه اللجنة العسكرية الخاصة بمناقشة خروقات الهدنة الأممية ومراقبة وقف اطلاق النار وفتح الطرقات برئاسة منتحل رتبة لواء المدعو عبد الله يحيى الرزامي، اليوم مطار صنعاء الدولي على متن طائرة أممية إلى عمان..

لبدء المشاورات التي يرعاها المبعوث الأممي بخصوص رفع الحصار عن مدينة تعز.