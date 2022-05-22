”بوتين“ يعد ”رشاد العليمي“ بدعم روسي ويؤكد ان ”تسوية الأزمة اليمنية لن يكون الا بحوار وطني واسع بمشاركة كل القوى الرئيسية“ قائد الجيش الأمريكي يتوعد روسيا.. والصين شاهد كيف تحولت مذيعات الفضائيات الأفغانية بعد حكم حركة طالبان مباحثات إسرائيلة قطرية بخصوص مونديال قطر هل تصمد وحدة اليمن أمام دعوات الانفصال؟ عاجل طائرة أممية تقل وفدا حوثيا إلى الأردن لمناقشة فتح طرقات تعز بمناسبة عيد الوحدة.. ”التجمع اليمني للإصلاح يدعو إلى تجاوز الماضي والسعي نحو بناء دولة لكل اليمنيين سعر الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي يوم ذكرى الوحدة اليمنية الهند تظهر موقفا متعاطفا تجاه الشعب اليمني وتهنئ بمناسبة عيد الوحدة الصحة العالمية تكشف كيف ينتشر جدري القرود الفيروس الجديد الذي يرعب العالم وهل يوجد لقاح؟
أعلنت المليشيات الحوثية اليوم الأحد مغادرة ما اسموه اللجنة العسكرية الخاصة بمناقشة خروقات الهدنة الأممية ومراقبة وقف اطلاق النار وفتح الطرقات برئاسة منتحل رتبة لواء المدعو عبد الله يحيى الرزامي، اليوم مطار صنعاء الدولي على متن طائرة أممية إلى عمان..
لبدء المشاورات التي يرعاها المبعوث الأممي بخصوص رفع الحصار عن مدينة تعز.