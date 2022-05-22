بمناسبة عيد الوحدة.. ”التجمع اليمني للإصلاح يدعو إلى تجاوز الماضي والسعي نحو بناء دولة لكل اليمنيين

الأحد 22 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دعا التجمع اليمني للإصلاح، القوى السياسية، إلى تجاوز الماضي والسعي نحو بناء دولة حقيقية لليمنيين تضمن لهم حقوقهم المعيشية وحرياتهم السياسية.



جاء ذلك في بيان لنائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب، عدنان العديني، نشره على حسابه في تويتربمناسبة العيد الثاني والثلاثين للوحدة اليمنية.



وقال: "تأتي ذكرى الوحدة هذا العام بوقع خاص ومختلف عن سابقاتها منذ الانقلاب في 2014، إذ تأتي هذه المرة إثر مجريات سياسية وطنية هدفت إلى توحيد الصف الوطني الجمهوري المقاوم للانقلاب، كمعالجة ضرورية للتباين الذي انعكس في مجمل الأداء، وتحديداً في معركة استعادة الدولة اليمنية".



وأضاف: "كما تحل الذكرى وعدن الباسلة والتي شهدت لحظة إعلان الوحدة تستعيد دورها الوطني مجددا كحاضنة لتحرير كل اليمن، تستحق هذه المدينة الوفاء لا التهميش، والإسناد دون خذلان، وبالقدر الذي يمكنها من أن تكون عاصمة جامعة للجهد الوطني ومركزا لمواجهة المليشيات الحوثية".



وأشار إلى أن الوعي الوحدوي والنضالات التكاملية هو الذي يحتاجه شعبنا اليوم، لافتاً إلى أن "الوعي الوحدوي والنضالات التكاملية لمناضلي سبتمبر وأكتوبر هي الرافعة الرئيسية التي مكّنت اليمنيين من تجاوز ضعفهم والانتصار على الإمامة والاستعمار".



وختم العديني بالقول "والإصلاح إذ يهنئ جماهير الشعب بذكرى اجتماعهم الكبير فإنه يدعو كل القوى السياسية إلى تجاوز الماضي والسعي نحو بناء دولة حقيقية لليمنيين، دولة تضمن لهم جميعا حقوقهم المعيشية وتكفل حرياتهم السياسية".