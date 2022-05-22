سعر الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي يوم ذكرى الوحدة اليمنية

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أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن، اليوم الأحد 22 مايو 2022م.
أسعار الصرف في صنعاء
الدولار
شراء 557.50
بيع 559.50
الريال السعودي
شراء 148.10
بيع 148.40
أسعار الصرف في عدن:
الدولار:
شراء 983
بيع 991
الريال السعودي
شراء 260
بيع 262