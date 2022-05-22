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سعر الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي يوم ذكرى الوحدة اليمنية

الأحد 22 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 773

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن، اليوم الأحد 22 مايو 2022م.

أسعار الصرف في صنعاء

 الدولار

شراء 557.50

بيع 559.50

الريال السعودي

شراء 148.10

بيع 148.40

أسعار الصرف في عدن:

الدولار:

شراء 983

بيع 991

الريال السعودي

شراء 260

بيع 262

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