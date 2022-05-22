سعر الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي يوم ذكرى الوحدة اليمنية

الأحد 22 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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