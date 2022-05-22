الهند تظهر موقفا متعاطفا تجاه الشعب اليمني وتهنئ بمناسبة عيد الوحدة

الأحد 22 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الخارجية الهندي، اليوم الأحد، إن بلاده ستقف مع الشعب اليمني لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار.

وكتب وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشا في تغريدة مقتضبة بصفحته على تويتر: تحياتي لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك وحكومة وشعب اليمن في يومهم الوطني(عيد الوحدة).

وأكد أن الهند ستقف دائمًا إلى جانب الشعب اليمني في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار.

يذكر ان الهند، استجابة لطلب الحكومة اليمنية واعلنت استثناء اليمن من قرار حظر تصدير القمح إلى خارج البلاد، في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها المادة الغذائية نتيجة حرب البلدين الأكبر تصديرا لها روسيا وأوكرانيا.

وكانت الحكومة اليمنية، اعلنت تقديم طلب إلى نيودلهي باستثناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخرا لتفادي كارثة دخولها في مجاعة، بفعل نقص الأمن الغذائي الناتج عن الأزمة العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن وزير الخارجية أحمد بن مبارك سلّم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية شيري مورالي داران في نيويورك، رسالة خطية من رئيس الوزراء معين عبد الملك، تناولت تداعيات الأزمة الغذائية العالمية وانعكاساتها على البلد.

وأضافت أن الرسالة تقدمت بطلب للهند باستثناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخرا، على أن تعطي الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين للمساعدة على إبعاد شبح المجاعة، وبما يكفل تعزيز أمنها الغذائي.

يذكر أن مجموعة هائل سعيد أنعم، المستورد الرئيس للقمح في البلاد، كانت قد حذرت من مجاعة كارثية محتملة ، نتيجة الانقطاع غير المسبوق لإمدادات القمح العالمية الناتج عن تداعيات الصراع في أوكرانيا وحظر تصدير القمح الهندي.