الذكرى الـ 32 للوحدة اليمنية.. صنعاء لا تحتفل وعدن تكتفي بخطاب الرئيس روسيا تعاقب بايدن ووزير خارجيته ومدير المخابرات الأمريكية «نيويورك تايمز»: عقد مبابي الأغلى في تاريخ كرة القدم العميد طارق صالح يتعهد بـ استعادة صنعاء واسقاط الكهنوت للأبد خالد بن سلمان يوجه رسالة إلى ميليشيا الحوثي بعد لقائه الأمريكيين ويطالب بـ تحرك دولي جدري القرود يصل إلى الشرق الأوسط بإعلان أوّل حالة.. والإصابات المتوالية تفزع أوروبا ناطق قوات الشرعية: خروقات فلول الحوثي للهدنة تجاوزت أكثر من 4276 خرقاً الرئيس العليمي يوجه خطاباً هاماً لليمنيين في الداخل والخارج - تحدث عن توحيد ودمج كافة التشكيلات العسكرية وانتظام صرف المرتبات وهذا ما وجه به الحكومة عاجل وزير الخارجية اليمني يحذر الإدارة الأمريكية : إذا لم يتوقف تدخل إيران فالحرب ستستمر الأمم المتحدة ترفع ارقاما مغلوطة تخل بالعمل الإنساني بمحافظة مأرب والسلطة المحلية تعلن استنكارها
اختفت بشكل قسري مظاهر الإحتفاء بالذكرى الـ32 للوحدة اليمنية الذي يصادف اليوم الأحد ذكرى قيامها في الـ22 من مايو 1990.
وأكد عدد من سكان العاصمة صنعاء لمأرب برس،أن شوارع المدينة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، لم تتزين بالاعلام ولا أي مظاهر اخرى.
وعادة ما يحتفل الحوثيون بالمناسبات الخاصة بهم بشكل مبالغ فيه، ويصرفون على ذلك اموالا طائلة يحصلون عليها من خلال الجبايات التي يفرضونها على التجار والمواطنين، ومن امثلة ذلك احتفالات المولد النبوي.
ومثل صنعاء فالحال ينسحب على باقي المحافظات التابعة للحوثيين، حيث لم تشاهد اي مظاهر احتفالية.
اما في عدن، فقد اكتفت العاصمة المؤقتة، بخطاب وجهه الرئيس العليمي، رئيس مجلس القيادة.
وخاطب العليمي الشعب، بكلمة مطولة،مساء امس السبت، ذكر فيها اسم الوحدة نحو 3 مرات فقط.
ورغم هذا كله؛فإن الوحدة اليمنية، هي أحد أهم منجزات الشعب اليمني في التاريخ الحديث، بغض النظر عن صراعات وخلافات الماضي والحاضر.
واليوم الأحد، هو يوم اجازة رسمية، في اليمن، بهذه المناسبة.
يذكر أن مشروع اتفاقية الوحدة بين شطري اليمن ،كان أحد أبرز الأهداف التي وضعها الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي، خلال فترة السبعينات ،وتعهد بتحقيقه، غير أن ايادي الغدر، طالت الشهيد الحمدي واغتالت معه مشروع الوحدة. وقد تأخر اعلان اتفاقية الوحدة حتى مطلع التسعينات.