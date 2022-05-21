روسيا تعاقب بايدن ووزير خارجيته ومدير المخابرات الأمريكية «نيويورك تايمز»: عقد مبابي الأغلى في تاريخ كرة القدم العميد طارق صالح يتعهد بـ استعادة صنعاء واسقاط الكهنوت للأبد خالد بن سلمان يوجه رسالة إلى ميليشيا الحوثي بعد لقائه الأمريكيين ويطالب بـ تحرك دولي جدري القرود يصل إلى الشرق الأوسط بإعلان أوّل حالة.. والإصابات المتوالية تفزع أوروبا ناطق قوات الشرعية: خروقات فلول الحوثي للهدنة تجاوزت أكثر من 4276 خرقاً الرئيس العليمي يوجه خطاباً هاماً لليمنيين في الداخل والخارج - تحدث عن توحيد ودمج كافة التشكيلات العسكرية وانتظام صرف المرتبات وهذا ما وجه به الحكومة عاجل وزير الخارجية اليمني يحذر الإدارة الأمريكية : إذا لم يتوقف تدخل إيران فالحرب ستستمر الأمم المتحدة ترفع ارقاما مغلوطة تخل بالعمل الإنساني بمحافظة مأرب والسلطة المحلية تعلن استنكارها الوباء القاتل الجديد يغزو العالم وتقارير تكشف عن عدد حالات الإصابة تتجاوز 80 في 12 دولة
قالت «نيويورك تايمز» الأميركية إن تجديد عقد لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي هو الأغلى في تاريخ اللعبة، حيث يمتد ثلاث سنوات، مقابل 140 مليون دولار عند التوقيع، وصافي راتب سنوي 26 مليون دولار، كما سيحصل اللاعب على كامل حقوق الاسم والشهرة.
وحسم المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي أمره وقرر البقاء مع فريقه الحالي باريس سان جرمان عوضاً عن الانتقال الى ريال مدريد الإسباني، موقعاً بشكل
رسمي عقداً جديداً حتى 2025 في خطوة وصفت في إسبانيا بأنها «إهانة لكرة القدم».
ومن ملعب «بارك دي برانس» قبيل المباراة ضد متز في المرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي، أعلن الرئيس القطري لسان جرمان ناصر الخليفي عن تمديد العقد لثلاثة أعوام إضافية، واضعاً بذلك حداً لرغبة ريال مدريد بضمه الى صفوفه.
وقال مبابي بعدما ذاع الخليفي لجمهور «بارك دي برانس» خبر تمديد العقد «أنا سعيد جداً لبقائي في فرنسا، في باريس، في مدينتي. آمل أن أواصل القيام بما أحب القيام به وهو لعب كرة القدم والفوز بالكؤوس».