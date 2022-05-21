«نيويورك تايمز»: عقد مبابي الأغلى في تاريخ كرة القدم

السبت 21 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 449

قالت «نيويورك تايمز» الأميركية إن تجديد عقد لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي هو الأغلى في تاريخ اللعبة، حيث يمتد ثلاث سنوات، مقابل 140 مليون دولار عند التوقيع، وصافي راتب سنوي 26 مليون دولار، كما سيحصل اللاعب على كامل حقوق الاسم والشهرة.

وحسم المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي أمره وقرر البقاء مع فريقه الحالي باريس سان جرمان عوضاً عن الانتقال الى ريال مدريد الإسباني، موقعاً بشكل

رسمي عقداً جديداً حتى 2025 في خطوة وصفت في إسبانيا بأنها «إهانة لكرة القدم».

ومن ملعب «بارك دي برانس» قبيل المباراة ضد متز في المرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي، أعلن الرئيس القطري لسان جرمان ناصر الخليفي عن تمديد العقد لثلاثة أعوام إضافية، واضعاً بذلك حداً لرغبة ريال مدريد بضمه الى صفوفه.

وقال مبابي بعدما ذاع الخليفي لجمهور «بارك دي برانس» خبر تمديد العقد «أنا سعيد جداً لبقائي في فرنسا، في باريس، في مدينتي. آمل أن أواصل القيام بما أحب القيام به وهو لعب كرة القدم والفوز بالكؤوس».