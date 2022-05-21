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العميد طارق صالح يتعهد بـ استعادة صنعاء واسقاط الكهنوت للأبد

السبت 21 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أكد العميد طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت بـ أن اليمنيين متكاتفين اليوم أكثر من أي وقت مضى في مواجهة المشروع الإيراني.

 

وقال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تحل علينا الذكرى الـ32 للوحدة اليمنية هذا العام واليمنيون متحدون أكثر من أي وقت مضى لمواجهة السرطان الإيراني الذي زرع في جسد أمتنا اليمنية ويراد له تدمير اليمن إنسانا وهوية كما دمره حتى الآن مجتمعا ودولة ووطنا مستقلا".

 

وأضاف العميد طارق محمد عبدالله صالح: "عنوان وحدتنا اليوم هو استعادة صنعاء واسقاط الكهنوت للأبد".

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