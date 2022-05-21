روسيا تعاقب بايدن ووزير خارجيته ومدير المخابرات الأمريكية «نيويورك تايمز»: عقد مبابي الأغلى في تاريخ كرة القدم العميد طارق صالح يتعهد بـ استعادة صنعاء واسقاط الكهنوت للأبد خالد بن سلمان يوجه رسالة إلى ميليشيا الحوثي بعد لقائه الأمريكيين ويطالب بـ تحرك دولي جدري القرود يصل إلى الشرق الأوسط بإعلان أوّل حالة.. والإصابات المتوالية تفزع أوروبا ناطق قوات الشرعية: خروقات فلول الحوثي للهدنة تجاوزت أكثر من 4276 خرقاً الرئيس العليمي يوجه خطاباً هاماً لليمنيين في الداخل والخارج - تحدث عن توحيد ودمج كافة التشكيلات العسكرية وانتظام صرف المرتبات وهذا ما وجه به الحكومة عاجل وزير الخارجية اليمني يحذر الإدارة الأمريكية : إذا لم يتوقف تدخل إيران فالحرب ستستمر الأمم المتحدة ترفع ارقاما مغلوطة تخل بالعمل الإنساني بمحافظة مأرب والسلطة المحلية تعلن استنكارها الوباء القاتل الجديد يغزو العالم وتقارير تكشف عن عدد حالات الإصابة تتجاوز 80 في 12 دولة
أكد العميد طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت بـ أن اليمنيين متكاتفين اليوم أكثر من أي وقت مضى في مواجهة المشروع الإيراني.
وقال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تحل علينا الذكرى الـ32 للوحدة اليمنية هذا العام واليمنيون متحدون أكثر من أي وقت مضى لمواجهة السرطان الإيراني الذي زرع في جسد أمتنا اليمنية ويراد له تدمير اليمن إنسانا وهوية كما دمره حتى الآن مجتمعا ودولة ووطنا مستقلا".
وأضاف العميد طارق محمد عبدالله صالح: "عنوان وحدتنا اليوم هو استعادة صنعاء واسقاط الكهنوت للأبد".