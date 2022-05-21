ناطق قوات الشرعية: خروقات فلول الحوثي للهدنة تجاوزت أكثر من 4276 خرقاً

السبت 21 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي أن الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، منذ بداية الهدنة الأممية وحتى اليوم تجاوزت 4276 خرقاً في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة.

وأوضح أن مليشيا الحوثي تواصل تصعيدها وخروقاتها للهدنة الأممية المعلنة في ظل الالتزام التام والكامل لقوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وقال العميد مجلي خلال إيجازه الصحفي، اليوم السبت "إن القوات المسلحة مسنودة برجال القبائل والمقاومة الشعبية وكل الأحرار من أبناء اليمن، ستبقى سداً منيعاً في مواجهة الانقلاب والإرهاب وصمام أمان الوطن في حماية أرضه وسيادته ووحدته ومكتسباته، وعازمون بإذن الله تعالى على هزيمة المليشيات الحوثية والمشروع التوسعي الإيراني".

وأكد أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل المواقع القتالية يتمتعون بروح معنوية عالية وكفاءة قتالية متميزة "واقفون بالمرصاد لصد كل الخروقات والهجمات العدائية للمليشيات الحوثية".

واستعرض العميد مجلي خروقات وانتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية في كافة الجبهات والمحاور القتالية والاستهدافات المتكررة للمناطق الآهلة بالسكان والأعيان المدنية في مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة.

وأفاد العميد مجلي أن عناصر الاستطلاع لقوات الجيش الوطني في جبهات محافظة مأرب رصدت خلال العشرين يوماً الماضية، ارتكاب المليشيا الحوثية 254 خرقاً للهدنة في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية للمحافظة، منها 150 خرقاً في الجبهات الجنوبية أهمها مناطق العمود والأعيرف والردهة والفليحة وأم ريش وذنة و 104 خرقاً في الجبهات الغربية والشمالية الغربية للمحافظة في منطقة رغوان والمخدرة وصرواح.

ولفت إلى أن الخروقات تنوّعت في استحداث متارس وخنادق واستهداف مواقع قوات الجيش بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المختلفة إضافة إلى استهداف مواقع قواتنا بالطائرات المسيّرة المتفجرة والحاملة للقذائف والقنابل وكذا نشر قناصين.

منوها أن المليشيات الحوثية مازالت تواصل في الدفع بتعزيزات إلى مختلف مواقعها القتالية في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية للمحافظة لعدد أكثر من 60 طقماً قتالياً محمّلة بالعتاد والأفراد، إلى جانب قيامها بالدفع بدبابتين وعربتين BMB وعربتين كاتيوشا ومدفع 23 م.ط في جبهتي الجوبة وذنة.

وأضاف: "كما استهدفت المليشيات الحوثية الإرهابية في منطقة رغوان الأعيان المدنية وفي ضواحي محافظة مأرب بالصواريخ أسفر عن العديد من الإصابات والجرحى في صفوف المدنيين وأضرار مادية بممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى قيام الطيران المسير الاستطلاعي المعادي بالتحليق المستمر فوق مدينة مأرب وضواحيها".

وأفاد أن المليشيا الحوثية تواصل إطلاق العديد من صواريخ الكاتيوشا على مواقع قواتنا في الجبهات الشمالية والغربية والجنوبية اسفرت عن استشهاد وجرح عدد من أبطال الجيش الوطني المرابطين في تلك المواقع".

وأشار مجلي إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت من كسر جميع العمليات الهجومية الحوثية جنوب مأرب في منطقة الفليحة والأعيرف وأم ريش وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، واسقاط ثلاث طائرات مسيرة كانت تستهدف مواقع قوات الجيش في جبهات البلق والمشجح وصرواح.

كما لفت إلى أن أبطال الجيش تصدوا لكافة التسللات الحوثية في الجبهات الشمالية الغربية للمحافظة في الكسارة والمخدرة وصرواح ورغوان وأجبروا المليشيات على التراجع والفرار بعد تكبيدها عشرات القتلى والجرحى، مؤكدا أن مدفعية الجيش أسكتت مصادر النيران المعادية التي كانت تستهدف مواقع قواتنا.