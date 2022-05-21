زيارة طلابية علمية لمصنع تعليب الاسماك في المكلا

السبت 21 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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زار طلاب قسم الكهرباء العام المستوى الثاني بشُعب غيل باوزير للتعليم الفني والتدريب المهن مصنع تعليب الاسماك ( الغويزي) في المكلا بحضرموت.

وهذه الزيارة هي ضمن النزولات الميدانية العلمية المخصصة لقسم الكهرباء للاطلاع على الالات والمعدات الكهربائية الموجودة بالمصانع وكيفية التعامل معها كهربائيا وكذاك التعرف على لوحات التحكم المنطقي المبرمج ومحطة التوليد الخاصة بالمصنع، وفق القائمين عليها .

وتأتي ايضا ليتمكن الطلاب من التطبيق عمليا لما تم دراسته بالمواد النظرية.

وابدى الطلاب سعادتهم لمثل هذه النزولات التي تربط بين الجانب النظري والعملي والاطلاع عن كثب وكيفية التعامل مع الالات الكبيرة الخاصة بالمصانع، ليكونوا مؤهلين للنزول لسوق العمل .

رافق الطلاب في الزيارة المدرب محمد سالم باضريس.

وفي ختام الزيارة تقدمت إدارة شعب التعليم الفني والتدريب المهني بمديرية غيل باوزير بالشكر والامتنان لإدارة مصنع المكلا لتعليب الاسماك وذلك على كرم للاستقبال وتسهيل كافة الصعوبات.