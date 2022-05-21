مستجدات ما حدث في السلفية بريمة.. القبائل تتداعى للنفير والحوثيون ينصبون المدافع والمعدات الثقيلة ويقتادون 5 مشائخ الى جهة مجهولة توديع مهيب لجثمان الشاعر العراقي الكبير مظفر النوّاب.. نبذة عن حياته مضمون برقية ملكية بعثها الملك سلمان الى الرئيس العليمي من واشنطن: بن سلمان يناقش رفع الحصار عن تعز ويجدد موقفه من المجلس الرئاسي اليمني.. تفاصيل الهند تستجيب لطلب اليمن وتعلن عن قرار سار بشأن استيراد القمح استنفار قبلي في ريمة بعد حادثة قتل واعتداء واستقواء بالحوثيين أقدمت عليها مجاميع مسلحة من ذمار.. بيان يفصل ما حدث قرار للحكومة اليمنية يخص ميناء المخا الثالث من نوعه.. حكم قضائي في كوريا الجنوبية ضد الجارة الشمالية بعد رفضها الدفع بالروبل.. روسيا تقطع الغاز الطبيعي عن هذه الدولة استخدمت كسلاح بيولوجي وقتلت مئات ملايين البشر.. تعرف إلى الحشرة الأكثر فتكاً بالعالم
اقدمت حملة حوثية على اقتياد خمسة من مشائخ السلفية بمحافظة ريمة، على رأسهم الشيخ فارس روبع الى جهة مجهولة.
وقالت مصادر قبلية لمأرب برس اليوم السبت أن الحملة الحوثية المسلحة وصلت الى حدود مديرية السلفية مع آنس، لحماية عصابة مسلحة من ذمار قامت بقتل مواطن من ريمة اسمه محمود محمد صالح التشوع في دكانه وامام اسرته في منطقة الدومر مديرية السلفية.
الحملة الحوثية ،وفق المصادر، ادعت انها ستقتاد المشائخ للجهات المختصة حد زعمها للتفاوض معهم حول الجريمة التي ارتكبها عناصر حوثية امس الأول.
وافادت مصادرنا بأن الوضع لايزال متوترا وأن الطرفين يتمترسون في مواقعهم.
الى ذلك كشفت مصادر محلية عن تجهيز مليشيا الحوثي المدفعية وكافة المعدات الثقيله في معسكرهم الواقع في جبل بني اسعد وانها وجهتها صوب عزلتي الدومر وبني الواحدي تحسبا لاي تطورات قد تحدث بين عناصرهم وابناء مديرية السلفية.
وتتداعى ابناء السلفية ريمة للنفير العام والاستعداد لاي مواجهات محتملة قد تحدث في حال عدم تسليم قتلت المواطن محمود محمد صالح التشوع ورد اعتبار ابناء المحافظة.
وكان مشائخ وقيادات ووجاهات مديرية السلفية بمحافظة ريمة (شمال اليمن) اصدروا بيانا، بعد اجتماع يوم الخميس خصص للوقوف على الحادثة.
وقال البيان ان حادثة القتل اعقبها أعتداءات وتفجير للموقف من قبيلة بني اسعد ومن يقف خلفهم باستهداف القرى وتحركات المواطنين في قرى عزلة الدومر، وبأسناد مدفعي من معسكر الحوثيين الكائن في جبل بني أسعد.
وتضمن بيان مشائخ ووجهاء مديرية السلفية دعوة الى العقلاء من قبيلة بني أسعد بسرعة تسليم القتلة من ابنائهم الى العدالة كفاً للتصعيد ومنعاً لفتح باب الثآرات.
كما دعوا للكف عن هذه التصرفات والتجاوزات، وأحترام حق الجوار، خصوصاً وان الاعتداءات المسجلة طوال الفترة الماضية قد جائت من جانبهم وان جميع مشائخ وابناء المناطق والقبل المجاورة يعلمون هذه الحقائق جيداً.
ووجهوا الدعوة لإخوانهم في مديرية السلفية كافة للألتفاف والتآزر لردع اي اعتداء وكف اي اذى عن ابناء عزلة الدومر.. محملين كامل المسؤولية للطرف الآخر فيما سيترتب عنه أي تجاهل او تأخير منهم لتسليم القتلة الى العدالة.