مضمون برقية ملكية بعثها الملك سلمان الى الرئيس العليمي من واشنطن: بن سلمان يناقش رفع الحصار عن تعز ويجدد موقفه من المجلس الرئاسي اليمني.. تفاصيل الهند تستجيب لطلب اليمن وتعلن عن قرار سار بشأن استيراد القمح استنفار قبلي في ريمة بعد حادثة قتل واعتداء واستقواء بالحوثيين أقدمت عليها مجاميع مسلحة من ذمار.. بيان يفصل ما حدث قرار للحكومة اليمنية يخص ميناء المخا الثالث من نوعه.. حكم قضائي في كوريا الجنوبية ضد الجارة الشمالية بعد رفضها الدفع بالروبل.. روسيا تقطع الغاز الطبيعي عن هذه الدولة استخدمت كسلاح بيولوجي وقتلت مئات ملايين البشر.. تعرف إلى الحشرة الأكثر فتكاً بالعالم واتساب يختبر ميزة انسحابية جديدة في تطورات غير مسبوقة.... روسيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية جديدة رداً على توسع الناتو
تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، برقية تهنئة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة العيد الوطني الـ ٣٢ للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، في البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الأمن والاستقرار.
كما تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، برقية تهنئة مماثلة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويصادف غدا الأحد الذكرى الـ 32 لقيام الوحدة اليمنية، 22 مايو 1990.