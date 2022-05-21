مضمون برقية ملكية بعثها الملك سلمان الى الرئيس العليمي

السبت 21 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، برقية تهنئة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة العيد الوطني الـ ٣٢ للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، في البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الأمن والاستقرار.

كما تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، برقية تهنئة مماثلة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويصادف غدا الأحد الذكرى الـ 32 لقيام الوحدة اليمنية، 22 مايو 1990.