بعد رفضها الدفع بالروبل.. روسيا تقطع الغاز الطبيعي عن هذه الدولة

السبت 21 مايو 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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توقف الغاز الروسي إلى فنلندا توقف الغاز الروسي إلى فنلندا قالت شركة "غازوم" الفنلندية العامة للغاز إن موسكو أوقفت إمدادات الغاز الروسي إلى فنلندا، السبت، بعدما رفضت هلنسكي الدفع بالروبل إلى مجموعة "غازبروم" المزودة.

وقالت الشركة في بيان "إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا في إطار عقد غازوم توقفت"، مضيفة أن مصادر أخرى ستوفر الغاز عبر خط أنابيب بالتيكونكتر الذي يربط فنلندا بإستونيا.

وقال رئيس مجلس إدارة "غازوم" ميكا فيلايانين، الجمعة، في بيان "من المؤسف للغاية أن إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقدنا للتوريد ستتوقف الآن. إلا أننا كنا نستعدّ متيقظين لهذا الوضع" و"لن تكون هناك اضطرابات في شبكة توزيع الغاز".

وفي بيان نشرته الجمعة على تطبيق تلغرام، أشارت "غازبروم" إلى أنها لم تتلق في آخر النهار الدفعة المالية عن الكميات التي سلّمتها لهلسنكي في أبريل، وفق المهل المنصوص عليها في العقد، وأكدت تاليا قطع الإمدادات اعتبارا من السبت.

وفي أبريل، طلبت شركة "غازبروم إكسبورت" تسديد المدفوعات المستقبلية في عقد التوريد بالروبل بدلاً من اليورو، لكن شركة "غازوم" رفضت الطلب وأعلنت الثلاثاء أنها ستحيل القضية إلى القضاء.

ولدى سؤاله عن الأمر، طلب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الجمعة، من الصحافيين التحدث إلى مجموعة غازبروم للحصول على "تفاصيل"، لكنه قال "من الواضح أن أحدًا لن يسلّم أي شيء مجانًا".

يمثل الغاز الطبيعي حوالي 8% من الطاقة المستهلكة في فنلندا، ويُستورد معظمه من روسيا.

وفي إطار الجهود المبذولة للتخفيف من مخاطر الاعتماد على صادرات الطاقة الروسية، أعلنت الحكومة الفنلندية في وقت سابق الجمعة أنها وقعت اتفاقية استئجار سفينة للغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات مع شركة Excelerate Energy الأميركية.

وقالت وزيرة المالية الفنلندية أنيكا ساريكو، للصحافيين "سفينة الغاز الطبيعي المسال ستتيح لنا التحرر من الغاز الروسي".

وتوقفت إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا الأحد عقب إعلان بهذا الصدد من شركة التزويد الروسية "راو نورديك"، على ما قال مسؤول في شبكة الكهرباء الفنلندية لوكالة فرانس برس السبت.

إلا أنه تمّ تعويض النقص بشكل سريع.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلبين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأربعاء.

وحذرت موسكو فنلندا مرارًا من أن أي طلب للانضمام إلى الناتو سيكون "خطأ فادحًا له عواقب بعيدة المدى