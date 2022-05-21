واتساب يختبر ميزة انسحابية جديدة

السبت 21 مايو 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة تسمح بالانسحاب بهدوء من دردشة جماعية أصبحت غير ‏ذات صلة بالمستخدم الراغب في مغادرتها.

تفاصيل الميزة:

وتتيح الميزة الانسحاب من الدردشة دون إرسال إشعار إلى الأعضاء الآخرين، وفقًا لما اكتشفه موقع “وابيتا إنفو” في الإصدارات التجريبية المبكرة من “واتساب”.

وعند تفعيل الميزة، سيكون مسؤولو المجموعة فقط هم من سيظلون قادرين على معرفة من يغادرها، على عكس الأعضاء الآخرين، ومن الممكن أن تمنع الميزة الجديدة المواجهات المحرجة مع أعضاء المجموعة الأكثر حساسية، والذين قد يعتبرون المغادرة أمرًا مهينًا لهم.

سكرين شوت:

ونشر موقع “وابيتا إنفو” لقطة شاشة ثابتة “سكريت شوت”، تبيّن نص الرسالة التي تظهر عند الرغبة في الخروج من دردشة جماعية، وهي: “سيتم إعلامك أنت ومسؤولي المجموعة فقط بأنك تركت المجموعة”.

ويتم التخطيط لنشر ميزة الانسحاب من مجموعة دردشة بهدوء “في تحديث مستقبلي”، ولكن لم يتم تحديد تاريخ للإصدار حتى الآن، بحسب موقع سبوتنيك عربي.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، كشف تطبيق “واتساب” عن أداة جديدة تسمى “المجتمعات”، والتي تتيح مراسلة عدة مجموعات في وقت واحد.