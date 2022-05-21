استخدمت كسلاح بيولوجي وقتلت مئات ملايين البشر.. تعرف إلى الحشرة الأكثر فتكاً بالعالم واتساب يختبر ميزة انسحابية جديدة في تطورات غير مسبوقة.... روسيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية جديدة رداً على توسع الناتو واشنطن تشطب 5 مجموعات من لائحة الإرهاب ارتفاع الروبل إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات التفاف حوثي على مساعي فتح معابر تعز تطبيقات أندرويد تسرق كلمات مرورك سرا - احذفها الآن من ينهار أولا: الولايات المتحدة الأمريكية أم أوروبا أم روسيا أم الدول العربية واشنطن تعين سفيراً جديداً لدى اليمن اجتماع طارئ لمنظمة الصحة لمواجهة تفشي هذا المرض
يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة تسمح بالانسحاب بهدوء من دردشة جماعية أصبحت غير ذات صلة بالمستخدم الراغب في مغادرتها.
تفاصيل الميزة:
وتتيح الميزة الانسحاب من الدردشة دون إرسال إشعار إلى الأعضاء الآخرين، وفقًا لما اكتشفه موقع “وابيتا إنفو” في الإصدارات التجريبية المبكرة من “واتساب”.
وعند تفعيل الميزة، سيكون مسؤولو المجموعة فقط هم من سيظلون قادرين على معرفة من يغادرها، على عكس الأعضاء الآخرين، ومن الممكن أن تمنع الميزة الجديدة المواجهات المحرجة مع أعضاء المجموعة الأكثر حساسية، والذين قد يعتبرون المغادرة أمرًا مهينًا لهم.
سكرين شوت:
ونشر موقع “وابيتا إنفو” لقطة شاشة ثابتة “سكريت شوت”، تبيّن نص الرسالة التي تظهر عند الرغبة في الخروج من دردشة جماعية، وهي: “سيتم إعلامك أنت ومسؤولي المجموعة فقط بأنك تركت المجموعة”.
ويتم التخطيط لنشر ميزة الانسحاب من مجموعة دردشة بهدوء “في تحديث مستقبلي”، ولكن لم يتم تحديد تاريخ للإصدار حتى الآن، بحسب موقع سبوتنيك عربي.
يشار إلى أنه في الشهر الماضي، كشف تطبيق “واتساب” عن أداة جديدة تسمى “المجتمعات”، والتي تتيح مراسلة عدة مجموعات في وقت واحد.