في تطورات غير مسبوقة.... روسيا تعلن إنشاء قواعد عسكرية جديدة رداً على توسع الناتو

السبت 21 مايو 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم (الجمعة)، أن بلاده ستُنشئ 12 قاعدة عسكرية جديدة في غرب البلاد، رداً على تعزيز حلف شمال الأطلسي (ناتو) قواته وتوسعه المنتظر في فنلندا والسويد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال شويغو أمام مسؤولي وزارته والجيش: «بحلول نهاية العام، سيتمّ إنشاء 12 قاعدة عسكرية وسيتمّ نشر وحدات في المنطقة العسكرية في الغرب»، مشيراً إلى «تزايد التهديدات العسكرية على الحدود الروسية».

وأكد شويغو أن السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية (شرق) باتت شبه منجَزة، وأن 1908 جنود أوكرانيين متحصّنين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا.

وقال الوزير، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إن «وحدات القوات المسلحة الروسية مع فرق الميليشيا الشعبية في جمهوريات لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، تواصل بسط السيطرة على أراضي دونباس. تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بات شبه منجز