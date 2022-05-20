واشنطن تشطب 5 مجموعات من لائحة الإرهاب ارتفاع الروبل إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات التفاف حوثي على مساعي فتح معابر تعز تطبيقات أندرويد تسرق كلمات مرورك سرا - احذفها الآن من ينهار أولا: الولايات المتحدة الأمريكية أم أوروبا أم روسيا أم الدول العربية واشنطن تعين سفيراً جديداً لدى اليمن اجتماع طارئ لمنظمة الصحة لمواجهة تفشي هذا المرض تفاصيل مثيرة عن قفزة نوعية في صادرات الغاز المسال من روسيا إلى الصين بن دغر يتحدث عن الحل الممكن الذي يجنب اليمن المغامرة والانتحار السياسي ”العفو الدولية“ تطالب الحوثيين بإلغاء أحكام الإعدام بحق 4 صحفيّين والإفراج عنهم قبل جلسة الاستئناف
أصدرت القرار رسميا الجمعة وزارة الخارجية الأميركية أصدرت القرار رسميا الجمعة شطبت الولايات المتحدة، الجمعة، 5 مجموعات من لائحتها السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية، من بينها الجماعة الإسلامية في مصر.
وضمت المجموعات المشطوبة حركة "إيتا" الانفصالية الباسكية، والطائفة اليابانية "أوم" بعد سنوات لم تمارس فيها العنف.
وحركة "إيتا" التي نشطت لفترة طويلة في إسبانيا وفرنسا حيث ارتكبت عدة اعتداءات، متهمة بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 820 شخصا، لكنها حلت نفسها في 2018 بعد 8 سنوات من إعلانها وقفا لإطلاق النار.
وحذفت واشنطن أيضا المجموعة اليهودية "كهانا حي" المرتبطة بالحاخام مئير كاهانا، وكذلك المنظمة الفلسطينية "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس" من اللائحة، حسبما أعلنت الخارجية الأميركية.
والمنظمتان الأخريان هما أوم شينريكيو (أوم الحقيقة المطلقة)، الطائفة اليابانية التي نفذ أعضاؤها الاعتداء الدامي بغاز السارين في مترو طوكيو عام 1995، والمجموعة المصرية "الجماعة الإسلامية" التي كان يتزعمها في أحد الأوقات عمر عبد الرحمن الذي توفي في السجن بالولايات المتحدة.
واشنطن تستبعد شطبا فوريا للحرس الثوري من قائمة الإرهاب واشنطن تستبعد شطبا فوريا للحرس الثوري من قائمة الإرهاب وأتاح إدراج هذه المجموعات على اللائحة السوداء لواشنطن أن تفرض عليها عقوبات مشددة لا سيما في الجانب المادي.
وسمحت إعادة النظر المنتظمة التي ينص عليها القانون الأميركي بتحديد ما إذا كانت هذه الحركات "لم تعد ضالعة في الإرهاب أو في الأنشطة الإرهابية، ولم تعد لديها القدرات أو النية للقيام بذلك"، كما قالت الخارجية في بيان. أخبار ذات صلة الضباط نفذوا هجمات إلكترونية أثرت على بنى تحتية حساسة.
مكافأة أميركية "كبيرة" لمن يدلي بمعلومات عن ضباط مخابرات روس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بلينكن يلمح لإمكانية رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب واعتبرت أن هذه الخطوة "اعتراف بنجاح مصر وإسرائيل واليابان وإسبانيا في استبعاد التهديد الإرهابي من قبل هذه المجموعات".
وشطب هذه المنظمات عن اللائحة السوداء لوزارة الخارجية الأميركية لا يعني أنه تم تبييض صفحتها بالكامل في الولايات المتحدة، فهي تبقى في هذه المرحلة على لائحة ثانية، هي لائحة وزارة الخزانة الأميركية التي تتيح أيضا فرض عقوبات لكنها ملزمة بشكل أقل