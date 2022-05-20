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ارتفاع الروبل إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات

الجمعة 20 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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ارتفع سعر الروبل الروسي أمام اليورو إلى أعلى مستوياته منذ سبع سنوات، مع اتجاه المزيد من شركات الطاقة الأوروبية إلى الالتزام بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسداد قيمة مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي بالروبل.

 

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن الروبل ارتفع أمام اليورو اليوم بنسبة 9% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2015، كما ارتفع أمام الدولار بنسبة 5% إلى 18ر59 روبل في تعاملات موسكو اليوم. وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم خلال العام الحالي.

 

وأدت القيود الروسية على خروج رؤوس الأموال وانهيار الواردات وارتفاع أسعار الطاقة، إلى زيادة قيمة الروبل بنحو 20% مقارنة بمستواها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو ثلاثة أشهر. وخفف البنك المركزي الروسي تدريجيا القيود المفروضة على أسواق المال، ولكن الروبل واصل ارتفاعه، وهو ما يمكن أن يصبح مشكلة بالنسبة لميزانية روسيا، حيث يأتي الجزء الأكبر من إيرادات روسيا في صورة عملات أجنبية.

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