التفاف حوثي على مساعي فتح معابر تعز

الجمعة 20 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال مصدر في الحكومة اليمنية اليوم الجمعة، إن قائمة فريق الحوثيين المفاوض بشأن معابر تعز، لم تتضمن أي من ممثليها الفاعلين صوريًا في المحافظة التي تحاصرها الجماعة المسلحة منذ سنوات.

وأوضح مصدر مطلع، أن الحوثيين شكلوا فريقًا من قياداتهم الميدانية المتشددة، مع إضافة شخصية مجهولة عن محافظة تعز، مستبعدة كافة حلفائها "المتحوثين" حد تعبيره، الذين قدموا أنفسهم على مدى الثمان سنوات الماضية كأصحاب قرار في الجماعة، بما في ذلك الاتصالات الدعائية غير الرسمية بشأن فتح معابر تعز.

ولم يكشف المصدر عن القائمة الحوثية، لأسباب متعلقة فيما يبدو بمنهجية الاجتماعات المرتقبة تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان، لكن معلومات متطابقة أكدت تسمية القياديين المتشددين في الجماعة يحيى الرزامي، ومحمد المحطوري ضمن الفريق المكون من أربعة أشخاص.

واعتبر المسؤول الحكومي، أن التجاهل الصريح لمتحوثي تعز يعكس بعدًا طائفيًا، وأن حقيقة الحرب هناك، هي بين "الجيش وأبناء تعز من جهة، والمليشيا القادمة من خارج المحافظة" من جهة أخرى حد وصفه.

كما يعكس ذلك اتجاه الجماعة نحو استثمار الجزء الخاص بمنافذ المحافظات الأخرى، في اتفاق الهدنة وتغليبه على معابر تعز، بهدف تشتيت النقاش إلى طرق ثانوية، بحيث ينتهي الأمر إلى فتح طريق واحد حول المدينة المحاصرة.