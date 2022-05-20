واشنطن تعين سفيراً جديداً لدى اليمن

الجمعة 20 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أدى السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن، امس الخميس، اليمين الدستورية في مقدمة لمباشرة عمله بعد أشهر من تعيينه.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان: “احتفلنا اليوم بأداء السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن بالقسم الدستوري “.

وأضاف البيان : “نتمنى له ولفريقه كل التوفيق وهم يعملون مع شركائنا في الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقديم الإغاثة الفورية لليمنيين”.

وحضر مراسيم أداء القسم سفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي ومبعوث الولايات المتحدة لدى بلادنا تيم ليندركينغ.