واشنطن تشطب 5 مجموعات من لائحة الإرهاب ارتفاع الروبل إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات التفاف حوثي على مساعي فتح معابر تعز تطبيقات أندرويد تسرق كلمات مرورك سرا - احذفها الآن من ينهار أولا: الولايات المتحدة الأمريكية أم أوروبا أم روسيا أم الدول العربية واشنطن تعين سفيراً جديداً لدى اليمن اجتماع طارئ لمنظمة الصحة لمواجهة تفشي هذا المرض تفاصيل مثيرة عن قفزة نوعية في صادرات الغاز المسال من روسيا إلى الصين بن دغر يتحدث عن الحل الممكن الذي يجنب اليمن المغامرة والانتحار السياسي ”العفو الدولية“ تطالب الحوثيين بإلغاء أحكام الإعدام بحق 4 صحفيّين والإفراج عنهم قبل جلسة الاستئناف
زادت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين في الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري على أساس سنوي بنسبة 15% لتصل إلى 1.43 مليون طن، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.
وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم الجمعة، إن قيمة موارد الطاقة التي تشتريها الصين من روسيا ارتفعت بواقع 2.45 مرة لتصل إلى 1.32 مليار دولار. ومن حيث الكمية، أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين ارتفع وصعدت روسيا بذلك من المركز السادس إلى المركز الرابع في قائمة كبار موردي هذه المادة.
والمصدر الرئيسي للغاز المسال إلى الصين في الفترة من يناير إلى أبريل كانت أستراليا (7.49 مليون طن بقيمة 5.38 مليار دولار)، تليها قطر (5.48 مليون طن بقيمة 3.57 مليار دولار)، ومن ثم ماليزيا (3.02 مليون طن بقيمة 2.08 مليار دولار).
وجاءت إندونيسيا بعد روسيا في المرتبة الخامسة (1.24 مليون طن بقيمة 1.01 مليار دولار)، وفي المرتبة السادسة جاءت الولايات المتحدة (583 ألف طن مقابل 763 مليون دولار).
وعلى الرغم من أن روسيا احتلت المرتبة الرابعة في إمدادات الغاز المسال، إلا أنها ما تزال المصدر الرئيسي لغاز الأنابيب، إذ صدرت في الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام غازا بقيمة 1.04 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.67 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.