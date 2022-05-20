”العفو الدولية“ تطالب الحوثيين بإلغاء أحكام الإعدام بحق 4 صحفيّين والإفراج عنهم قبل جلسة الاستئناف الحكومة اليمنية تطالب لبنان بتحرير ودائعه المالية لدى أحد البنوك اللبنانية مجموعة الأزمات الدولية: لا هدنة ولا تمديد بدون فتح منافذ تعز ”الانتقالي الجنوبي“ يُصعِّد للمطالبة بالانفصال ويدعوا أنصاره للزحف احتجاجات واسعة تطالب بسرعة فتح منافذ تعز وجماعة الحوثي تسمي ممثليها في المشاورات بعد شهر من التمنع فيروس فتاك ينتشر بين الشواذ جنسيًا ويثير الرعب في العالم... جدري القرود شابة سعودية بعد عشرين عاما تكتشف انها شاب كامل الذكورة أردوغان يكشف عن مصير خلافات تركيا مع السعودية والإمارات وضع الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي لليوم اغني دول أوروبا واقواها اقتصادا تكشف عن ديون تفوق 147مليار دولار
طالبت منظمة العفو الدوليّة الحقوقيّة، الجمعة، ميليشيا الحوثي بإلغاء أحكام إعدام بحق أربعة صحفيّين والإفراج عنهم، قبل جلسة استئناف الحكم المقرّرة بعد غد الأحد.
وقالت المنظمة في بيان: "يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثيّة إلغاء أحكام الإعدام هذه والإفراج عن هؤلاء الصحافيّين على الفور. لقد كانت هذه تجربة مريعة منذ البداية".
واعتبرت نائبة مدير مكتب منظّمة العفو الدوليّة لشؤون اللاجئين لين معلوف أنّه "ريثما يتم الإفراج عنهم، يجب تزويد الصحافيّين بالرعاية الطبيّة العاجلة. الحرمان من العلاج الطبّي للمصابين بأمراض خطيرة هو عمل قاسٍ يرقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وكانت المحكمة الجزائيّة المتخصّصة بصنعاء قد حكمت على الصحفيّين اليمنيّين أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري بالإعدام في محاكمة اعتبرتها المنظّمة "جائرة".
واختطفت ميليشيا الحوثي الصحفيين الأربعة إلى جوار خمسة آخرين أثناء ممارسة عملهم، من فندق في صنعاء عام 2015. قبل أن تفرج عن الخمسة في صفقة تبادل مع القوات الحكومية أواخر العام 2020.
ومن المقرر أن يصدر حكم الاستئناف يوم الأحد في ظلّ هدنة في اليمن بدأت في إبريل/نيسان الماضي وتستمر لشهرين.