”العفو الدولية“ تطالب الحوثيين بإلغاء أحكام الإعدام بحق 4 صحفيّين والإفراج عنهم قبل جلسة الاستئناف

الجمعة 20 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 188

طالبت منظمة العفو الدوليّة الحقوقيّة، الجمعة، ميليشيا الحوثي بإلغاء أحكام إعدام بحق أربعة صحفيّين والإفراج عنهم، قبل جلسة استئناف الحكم المقرّرة بعد غد الأحد.

وقالت المنظمة في بيان: "يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثيّة إلغاء أحكام الإعدام هذه والإفراج عن هؤلاء الصحافيّين على الفور. لقد كانت هذه تجربة مريعة منذ البداية".

واعتبرت نائبة مدير مكتب منظّمة العفو الدوليّة لشؤون اللاجئين لين معلوف أنّه "ريثما يتم الإفراج عنهم، يجب تزويد الصحافيّين بالرعاية الطبيّة العاجلة. الحرمان من العلاج الطبّي للمصابين بأمراض خطيرة هو عمل قاسٍ يرقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

وكانت المحكمة الجزائيّة المتخصّصة بصنعاء قد حكمت على الصحفيّين اليمنيّين أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري بالإعدام في محاكمة اعتبرتها المنظّمة "جائرة".

واختطفت ميليشيا الحوثي الصحفيين الأربعة إلى جوار خمسة آخرين أثناء ممارسة عملهم، من فندق في صنعاء عام 2015. قبل أن تفرج عن الخمسة في صفقة تبادل مع القوات الحكومية أواخر العام 2020.

ومن المقرر أن يصدر حكم الاستئناف يوم الأحد في ظلّ هدنة في اليمن بدأت في إبريل/نيسان الماضي وتستمر لشهرين.