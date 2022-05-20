”الانتقالي الجنوبي“ يُصعِّد للمطالبة بالانفصال ويدعوا أنصاره للزحف

الجمعة 20 مايو 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دعا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، إلى فعاليات انفصالية في محافظي المهرة، وسقطرى (شرقي اليمن) للمطالبة بالانفصال تزامناً مع الذكرى الـ32 للوحدة اليمنية.



ووجهت قيادات مليشيا الانتقالي بمحافظتي المهرة وسقطرى، دعوات لأنصارها للحشد والمشاركة في إحياء ما أسموه بالذكرى الـ28 لـ "فك الارتباط" وإنهاء الشراكة مع "الجمهورية العربية اليمنية".



ودعا المجلس في المهرة، أنصاره للزحف والمشاركة الكبيرة في المهرجان في العاصمة الغيضة، فيما حددت مليشيا الإنتقالي في سقطرى ملعب الفقيد سعد سالمين بالعاصمة حديبو مكانا لإقامة الفعالية.



وقوبلت دعوات الإنتقالي برفض مكونات مجتمعية في المحافظتين معتبرين أن هذه الدعوات تهدف إلى الفوضى وتشتيت جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

ويأتي تصعيد المجلس الانتقالي، على الرغم من مشاركته في المجلس الرئاسي ممثلاً برئيسه عيدروس الزبيدي، ما يتناقض كلياً مع أهداف ومبادئ مجلس القيادة المُعترف من المجتمع الدولي الذي يدعو إلى وحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه.