فيروس فتاك ينتشر بين الشواذ جنسيًا ويثير الرعب في العالم... جدري القرود شابة سعودية بعد عشرين عاما تكتشف انها شاب كامل الذكورة أردوغان يكشف عن مصير خلافات تركيا مع السعودية والإمارات وضع الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي لليوم اغني دول أوروبا واقواها اقتصادا تكشف عن ديون تفوق 147مليار دولار رئيس حزب الإصلاح بمحافظة مأرب يصدر قرار تكليف في دوائر المكتب التنفيذي شاهد.. ظهور جديد للملاكم العالمي اليمني نسيم حميد الإتصالات اليمنية تحدد سبب بطء الإنترنت في عموم البلاد الموت يغيب فنان مصري كبير صحيفة مشهورة تكشف عن 5 سيناريوهات للمرحلة المقبلة من الحرب الروسية على أوكرانيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن خلافات بلاده مع السعودية والإمارات انتهت، وتم تجاوزها.
، وقال إن لبلاده قواسم مشتركة مع السعودية والإمارات. وقلل أردوغان من شأن خلافات تركيا مع السعودية والإمارات، مؤكدا أنها "خلافات داخل الأسرة الواحدة"، وأنه تم تجاوزها.
. وأضاف: "تجاوزنا الخلافات مع الرياض وأبو ظبي، ووضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك".
وقال أردوغان إن العلاقات مع السعودية أيضا تسير في اتجاه أكثر إيجابية. وأعرب عن ثقته بأن المسار الذي بدأته تركيا تجاه البلدين سيقدم مساهمات مهمة للغاية، سواء على الصعيدين التجاري أو السياسي. وأكد على مشاركة تركيا خبراتها في مجال الصناعات الدفاعية مع كل من السعودية والإمارات.
وكان أردوغان زار خلال الشهرين الماضيين السعودية والإمارات، طاويا صفحة من الخلافات امتدت سنوات