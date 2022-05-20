أردوغان يكشف عن مصير خلافات تركيا مع السعودية والإمارات

الجمعة 20 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن خلافات بلاده مع السعودية والإمارات انتهت، وتم تجاوزها.

، وقال إن لبلاده قواسم مشتركة مع السعودية والإمارات. وقلل أردوغان من شأن خلافات تركيا مع السعودية والإمارات، مؤكدا أنها "خلافات داخل الأسرة الواحدة"، وأنه تم تجاوزها.

. وأضاف: "تجاوزنا الخلافات مع الرياض وأبو ظبي، ووضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك".

وقال أردوغان إن العلاقات مع السعودية أيضا تسير في اتجاه أكثر إيجابية. وأعرب عن ثقته بأن المسار الذي بدأته تركيا تجاه البلدين سيقدم مساهمات مهمة للغاية، سواء على الصعيدين التجاري أو السياسي. وأكد على مشاركة تركيا خبراتها في مجال الصناعات الدفاعية مع كل من السعودية والإمارات.

وكان أردوغان زار خلال الشهرين الماضيين السعودية والإمارات، طاويا صفحة من الخلافات امتدت سنوات