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وضع الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي لليوم

الجمعة 20 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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اسعار العملات لليوم الجمعة .

اسعار الصرف في صنعاء

: الدولار الأمريكي :

شراء : 557 ريال يمني

بيع 560 ريال يمني .

الريال السعودي :

شراء 148,1 ريال يمني

بيع 148,6 ريال يمني

اسعار الصرف في عدن :

الدولار الأمريكي :

شراء 985 ريال يمني

بيع 1010 ريال يمني

الريال السعودي :

شراء 261 ريال يمني

بيع 265 ريال 

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