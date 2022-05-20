أردوغان يكشف عن مصير خلافات تركيا مع السعودية والإمارات وضع الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي لليوم اغني دول أوروبا واقواها اقتصادا تكشف عن ديون تفوق 147مليار دولار رئيس حزب الإصلاح بمحافظة مأرب يصدر قرار تكليف في دوائر المكتب التنفيذي شاهد.. ظهور جديد للملاكم العالمي اليمني نسيم حميد الإتصالات اليمنية تحدد سبب بطء الإنترنت في عموم البلاد الموت يغيب فنان مصري كبير صحيفة مشهورة تكشف عن 5 سيناريوهات للمرحلة المقبلة من الحرب الروسية على أوكرانيا بعد تركيا... دولة أوروبية أخرى تعارض انضمام السويد وفنلندا للناتو تفاصيل خطة إيطالية من 4 مراحل لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اسعار العملات لليوم الجمعة .
اسعار الصرف في صنعاء
: الدولار الأمريكي :
شراء : 557 ريال يمني
بيع 560 ريال يمني .
الريال السعودي :
شراء 148,1 ريال يمني
بيع 148,6 ريال يمني
اسعار الصرف في عدن :
الدولار الأمريكي :
شراء 985 ريال يمني
بيع 1010 ريال يمني
الريال السعودي :
شراء 261 ريال يمني
بيع 265 ريال