اغني دول أوروبا واقواها اقتصادا تكشف عن ديون تفوق 147مليار دولار رئيس حزب الإصلاح بمحافظة مأرب يصدر قرار تكليف في دوائر المكتب التنفيذي شاهد.. ظهور جديد للملاكم العالمي اليمني نسيم حميد الإتصالات اليمنية تحدد سبب بطء الإنترنت في عموم البلاد الموت يغيب فنان مصري كبير صحيفة مشهورة تكشف عن 5 سيناريوهات للمرحلة المقبلة من الحرب الروسية على أوكرانيا بعد تركيا... دولة أوروبية أخرى تعارض انضمام السويد وفنلندا للناتو تفاصيل خطة إيطالية من 4 مراحل لإنهاء الحرب في أوكرانيا عقوبات أمريكية جديدة على حزب الله ..من استهدفت؟! أردوغان يحسم موقفه من مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
اعلنت لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" اليوم الجمعة، ان ديون ألمانيا العام الحالي، ستبلغ 94. 138 مليار يورو ، 147 مليار دولار بسبب تبعات جائحة فيروس " كورونا"، والحرب الدائرة في أوكرانيا.
وقالت اللجنة في بيان" ان هذه الأرقام خلصت اليها مشاورات الخبراء"..مؤكدة ان اموالا كثيرة تم وسيتم صرفها في برامج دعم الشركات لمساعدتها على تخطي مرحلة الجائحة وفي برامج اخرى تهدف الى خفض الضرائب على المواطنين.