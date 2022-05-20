اغني دول أوروبا واقواها اقتصادا تكشف عن ديون تفوق 147مليار دولار

الجمعة 20 مايو 2022 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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اعلنت لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" اليوم الجمعة، ان ديون ألمانيا العام الحالي، ستبلغ 94. 138 مليار يورو ، 147 مليار دولار بسبب تبعات جائحة فيروس " كورونا"، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقالت اللجنة في بيان" ان هذه الأرقام خلصت اليها مشاورات الخبراء"..مؤكدة ان اموالا كثيرة تم وسيتم صرفها في برامج دعم الشركات لمساعدتها على تخطي مرحلة الجائحة وفي برامج اخرى تهدف الى خفض الضرائب على المواطنين.