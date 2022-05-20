شاهد.. ظهور جديد للملاكم العالمي اليمني نسيم حميد

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نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا جديدة للملاكم البريطاني (اليمني الأصل) نسيم حميد، حيث كان يسير وسط مدينة وندسور.
وظهر حميد الملقب بالأمير وهو يلوح للجماهير، الذين تفاجأوا به عندما رأوه داخل سيارة كورفيت سترينجراي البالغ سعرها 120 ألف جنيه إسترليني.
ويسكن بطل الملاكمة السابق ، البالغ من العمر 48 عامًا ، في منزل ريفي بقيمة 1.4 مليون جنيه إسترليني بالقرب من قلعة وندسور .
ويعتبر نسيم أحد أعظم الملاكمين في كل العصور ، وقد جمع 40 مليون جنيه إسترليني من أموال الجائزة من معاركه وقيل أن لديه محفظة عقارات تصل قيمتها إلى 70 مليون جنيه إسترليني بعد اعتزاله.
اعتزل -وهو أب لثلاثة أطفال- وعمره 28 عامًا بعد وقت قصير من خسارته أمام الأسطورة المكسيكي ماركو أنطونيو باريرا في لاس فيغاس عام 2001 – وكانت الهزيمة الوحيدة في مسيرته الاحترافية.