الإتصالات اليمنية تحدد سبب بطء الإنترنت في عموم البلاد

الجمعة 20 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت الاتصالات اليمنية (تيليمن) مساء الخميس، إن البطء الحاصل في خدمة الإنترنت في عموم البلاد ترجع أسبابه لعطل فني طارئ في بعض خدمات الإنترنت الدولية.

وأضافت على صفحتها بموقع فيسبوك أن العمل جار لإصلاح العطل، وإعادة الخدمة كما كانت في أسرع وقت ممكن.