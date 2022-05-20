الإتصالات اليمنية تحدد سبب بطء الإنترنت في عموم البلاد الموت يغيب فنان مصري كبير صحيفة مشهورة تكشف عن 5 سيناريوهات للمرحلة المقبلة من الحرب الروسية على أوكرانيا بعد تركيا... دولة أوروبية أخرى تعارض انضمام السويد وفنلندا للناتو تفاصيل خطة إيطالية من 4 مراحل لإنهاء الحرب في أوكرانيا عقوبات أمريكية جديدة على حزب الله ..من استهدفت؟! أردوغان يحسم موقفه من مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لأول مرة في كأس العالم.. 6 نساء لتحكيم مباريات في المونديال واستبعاد “الروس” سفينة تتعرض لهجوم جنوب غرب ميناء الحديدة - البحرية البريطانية تكشف هويتها الهند تطمئن مستوردي القمح في اليمن
قالت الاتصالات اليمنية (تيليمن) مساء الخميس، إن البطء الحاصل في خدمة الإنترنت في عموم البلاد ترجع أسبابه لعطل فني طارئ في بعض خدمات الإنترنت الدولية.
وأضافت على صفحتها بموقع فيسبوك أن العمل جار لإصلاح العطل، وإعادة الخدمة كما كانت في أسرع وقت ممكن.