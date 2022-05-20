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الموت يغيب فنان مصري كبير

الجمعة 20 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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غيب الموت اليوم الفنان المصري الكبير سمير صبري عن عمر يناهز 86 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن أشرف ذكي نقيب الممثلين عبر صفحته على انستغرام وفاة الفنان الكبير الذي أجرى مؤخرا جراحة في القلب.

والفنان الراحل من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1936، وقد تخرج من فيكتوريا كوليدج، حيث يعد فنانا شاملا، فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري.

قدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة.

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