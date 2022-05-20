عقوبات أمريكية جديدة على حزب الله ..من استهدفت؟!

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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على ممولين لميليشيا حزب الله اللبناني.
عقوبات أمريكية على ممولين لحزب الله
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن: “حزب الله يواصل استغلال القطاع الخاص والأعمال التجارية لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار”
وأضافت: “ملتزمون بحماية النظام المالي الدولي من انتهاكات”.
وأوضحت أن: “العقوبات الأمريكية تشمل أفرادا وكيانات تمول ميليشيا حزب الله اللبناني”.
بينما كشفت الخزانة الأمريكية أن العقوبات فرضت على “رجل أعمال لبناني على صلة بحزب الله وعلى 5 من شركائه و8 شركات تابعة له”.