أردوغان يحسم موقفه من مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس: “أبلغنا أصدقاءنا برفضنا انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، ونتمسك بهذا الموقف”.
وأضاف: “ننتهج سياسة التوازن في علاقاتنا مع روسيا وأوكرانيا ولا ننوي قطع الروابط لا مع بوتين ولا مع زيلينسكي”.
وفي وقتٍ سابق من أمس الأربعاء، اعتبر الرئيس التركي، أن الناتو مهمته حماية الأمن والاستقرار في العالم، وأن بلاده لن تقبل انضمام دول “تدعم الإرهاب”.
وتابع: “لا يمكننا أن نوافق على ضم دول إلى الناتو ترفض تسليمنا إرهابيين”.
كما أوضح قائلاً: “من غير المقبول دعم حزب العمال الكردستاني وطلب دعم العضوية”, مضيفاً “أنقرة تتوقع من حلفائها في الناتو تفهم ودعم حساسياتها”.