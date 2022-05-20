لأول مرة في كأس العالم.. 6 نساء لتحكيم مباريات في المونديال واستبعاد “الروس”

الجمعة 20 مايو 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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لأول مرة في التاريخ يشهد كأس العالم 2022 مشاركة ست حكمات سيدات، بين 105 حكام أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) اختيارهم، امس الأربعاء.

حكمات في كأس العالم 2022

وتقام النسخة القادمة من البطولة في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولن يكون المونديال المقبل استثنائيا على مستوى إقامته لأول مرة في الشتاء، بل لقرار (فيفا) بالاستعانة بالعنصر النسائي.

وبدوره، قال رئيس لجنة الحكام الإيطالي، بييرلويجي كولينا: “هي المرة الأولى في التاريخ التي تُحكّم فيها سيدات بعض مباريات البطولة، وما هذا إلا ثمرة للجهود الحثيثة التي انطلقت منذ عدة سنوات في سبيل نشر حكام إناث في بطولات فيفا للذكور الناشئين والكبار”.

وأضاف “بهذا نؤكد بوضوح على أن كل ما يهمنا هو الجودة وليس الجنس، وأنا آمل أن يُنظر في المستقبل إلى وجود حكمات في مباريات النخبة لأهم منافسات الرجال على أنه أمر طبيعي، فمن حقهن التواجد في كأس العالم لأنهن يؤدين أدوارهن باستمرار وبمستوى عال جدا”.

واختار فيفا، الفرنسية، ستيفاني فرابار، والرواندية، ساليما موكاسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، بالإضافة إلى ثلاث حكمات مساعدات: البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياز ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت.

وتضمنت قوائم أسماء الحكام 36 حكماً و69 حكماً مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الست “بالنظر لجودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدّم في بطولات فيفا وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية”.

وشملت لائحة حكام الساحة الـ36 القطري عبد الرحمن جاسم، الجزائري مصطفى غربال والإماراتي محمد عبدالله من المنطقة العربية.

ويذكر أن الحكام المختارون سيشاركون في عدة ندوات هذا الصيف، في أسونسيون ومدريد والدوحة، من أجل مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية، والمشاركة في حصص تدريبية عملية مع اللاعبين.