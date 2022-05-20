سفينة تتعرض لهجوم جنوب غرب ميناء الحديدة - البحرية البريطانية تكشف هويتها

الجمعة 20 مايو 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، بوقوع هجوم على سفينة في جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني.

تعرض سفينة لهجوم غرب ميناء الحديدة

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني، إنَّ سفينة شحن تعرضت لهجوم على بعد 34 ميلاً بحرياً (63 كيلومتراً) جنوب غربي الحديدة باليمن.

وأوضحت أن التحقيقات جارية في الحادث، دون مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أفادت شركة الأمن البحري البريطانية (أمبري إنتليجنس) بأن الحادث يتعلق بسفينة كانت مبحرة تمكنت من الإفلات من محاولة للصعود إلى متنها من قبل أشخاص يستقلون زوارق.

وأضافت الشركة أن طاقم السفينة بخير، وبأن السفينة كانت “على الأرجح ترفع علم هونغ كونغ”.

الأسطول الخامس الأمريكي يُعلّق على واقعة ميناء الحديدة

ونقلت وكالات عن الأسطول الأمريكي الخامس، التابع للبحرية الأمريكية ومقره في الشرق الأوسط، أنه على علم بـ”حادث” في البحر الأحمر.

ولم تعلّق الحكومة اليمنية والتحالف والميليشيات الحوثية على الهجوم.

وتعد الواقعة هي أحدث هجوم في البحر بعد توصل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والحوثيون إلى هدنة لا تزال مستمرة منذ إعلانها، الشهر الماضي.