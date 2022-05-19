الهند تطمئن مستوردي القمح في اليمن

الخميس 19 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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طلبت الحكومة اليمنية الخميس، من دولة الهند استشناء البلد العربي الغارق بالنزاع من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخراً لتفادي كارثة دخولها في كارثة المجاعة، بفعل نقص الأمن الغذائي الناتج عن الأزمة العالمية.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن وزير الخارجية أحمد بن مبارك سلم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية شيري مورالي داران في نيويورك، رسالة خطية من رئيس الوزراء معين عبد الملك، تناولت تداعيات الأزمة الغذائية العالمية وانعاكاساتها على البلد.

وأضافت أن الرسالة تقدمت بطلب للهند باستشناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخراً، على أن تعطي الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين للمساعدة على إبعاد شبح المجاعة ويكفل تعزيز أمنها الغذائي.

وبدوره، تعهد "داران" الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمتها الحكومة عن الظروف الحالية التي تمر بها اليمن، مجدداً التزام بلاده باستمرار دعم ومساندة البلد في كافة المجالات وخاصة في مجال تعزيز الأمن الغذائي، مؤكدا أن بلاده "لن تتوانى عن مساندة اليمن على تجاوز تداعيات أزمة الغذاء العالمية.